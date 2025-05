È morto a 61 anni Ed Gale fu Chucky ne ‘La bambola assassina’

L’attore e stuntman Ed Gale, noto per aver interpretato il mitico Chucky nella saga 'La bambola assassina', è scomparso all’età di 61 anni a Los Angeles. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla nipote Kayse Gale sui social, lasciando un ricordo indelebile di un'icona del cinema horror.

È morto all'età di 61 anni a Los Angeles l'attore e stuntman Ed Gale, famoso per aver interpretato il personaggio di Chucky nei film della saga ' La bambola assassina ' (Child's Play). A dare la notizia è stata la nipote dell'attore, Kayse Gale, con un post su Facebook. " Con profondo dolore e un'insolitamente leggera bara (capite il gioco di parole?), annunciamo l' improvvisa scomparsa del nostro zio, Ed Gale, attore in pensione. Ed ha fatto il suo ultimo inchino ed è ora protagonista nell'aldilà", ha scritto la nipote nel suo post, raccontando poi la vita dello zio. " A vent'anni, Ed fece l'autostop fino in California con 41 dollari e un sogno, e non si voltò mai indietro.

Ed Gale è morto a 61 anni: ha interpretato Chucky in La Bambola Assassina - Il mondo del cinema horror piange la scomparsa di Ed Gale, celebre attore noto per aver portato in vita il famoso protagonista Chucky in "La Bambola Assassina". 🔗continua a leggere

