È morta Silvia Mattei sorella di Stefano e Virgilio Per tutta la vita ha combattuto per la verità e la giustizia Il cordoglio della Meloni

La scomparsa di Silvia Mattei, sorella di Stefano e Virgilio, rappresenta una perdita significativa per la memoria della lotta per verità e giustizia in Italia. Dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, si è spenta a 71 anni a Roma, lasciando un esempio di coraggio e determinazione. La sua storia, intrisa di eventi drammatici come il Rogo di Primavalle, continuerà a ispirare il ricordo di chi si è sempre schierato per la verità.

È morta ieri a Roma, dopo una lunga malattia, Silvia Mattei, sorella di Stefano e Virgilio. Aveva 71 anni. Silvia aveva 19 anni quando fu vittima, insieme alla sua famiglia, di quell’orrendo attentato politico conosciuto come Rogo di Primavalle. Era la seconda dei sei figli di Mario Mattei, il segretario del Msi la cui casa fu incendiata dai militanti di Potere operaio Achille Lollo, Manlio Grillo e Marino Clavo. Quando il 16 aprile del 1973 Virgilio perì tra le fiamme all’età di 22 anni, insieme a Stefano che di anni ne aveva dieci, divenne la maggiore. Silvia se n’è andata accudita dall’amore e dalle cure del marito Paolo e della sorella Antonella e di suo figlio Federico, l’adorato nipote. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - È morta Silvia Mattei, sorella di Stefano e Virgilio. Per tutta la vita ha combattuto per la verità e la giustizia. Il cordoglio della Meloni

Silvia Bianchini morta in incidente aereo, il dolore del papà e dello zio: “Ci resta solo la giustizia divina" - Sono passati quindici anni dalla tragica scomparsa di Silvia Bianchini, morta in un incidente aereo a Cornegliano Laudense nel 2010. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Morta Silvia Mattei Sorella Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

È morta Silvia Mattei, sorella di Stefano e Virgilio. Per tutta la vita ha combattuto perché avessero verità e giustizia; È morta Silvia Mattei sorella di Stefano e Virgilio Per tutta la vita ha combattuto perché avessero verità e giustizia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

È morta Silvia Mattei, la sorella delle vittime del Rogo di Primavalle - La donna aveva 71 anni, nell'attentato politico morirono i fratelli Stefano e Virgilio, di 22 e 10 anni, figli del segretario locale del Msi ... 🔗Come scrive rainews.it

Addio a Silvia Mattei, sorella di Stefano e Virgilio uccisi nel Rogo di Primavalle - A causa di una malattia aggressiva, Silvia Mattei si è spenta a 71 anni: non ha mai smesso di lottare per dare giustizia ai suoi fratelli. Meloni: "Testimone di un dolore che non si spegne" ... 🔗Riporta ilgiornale.it

È morta Silvia Mattei, la mamma dei due fratelli morti nel rogo di Primavalle - È morta Silvia Mattei, madre di Stefano e Virgilio morti nel r ogo appiccato nel 1973 nella casa del padre Mario, segretario MSI della sede del quartiere Primavalle. Lo rende noto il presidente della ... 🔗Da romatoday.it