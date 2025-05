E Lumen fu! torna lo spazio dedicato a musica eventi e arte VIDEO

E Lumen torna a vivere come uno spazio vibrante dedicato a musica, arte ed eventi, ideale per scoprire e condividere momenti culturali unici. La stagione estiva 2025 si apre con il Festone, un festival ricco di concerti, laboratori e incontri che anima il polo di sperimentazione vicino al Parco del Mensola.

Lumen, il progetto di rigenerazione urbana basato sull’offerta culturale che sorge vicino al Parco del Mensola, dĂ il via alla stagione estiva 2025 con il Festone. Fino a domenica 1 giugno musica live, arte, incontri e laboratori per celebrare l’opening 2025 del polo di sperimentazione in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "E Lumen fu!" torna lo spazio dedicato a musica, eventi e arte \ VIDEO

Lumen a Music For Change: la musica come megafono sociale - Lumen a Music for Change 2025 rappresenta una voce potente del sociale attraverso la musica. In questa intervista di Unplugged Playlist, la cantautrice condivide il suo percorso artistico e l’esperienza nel contest, che unisce creativitĂ e impegno civile, confermando come la musica possa diventare un megafono per il cambiamento. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Lumen Fu Torna Spazio Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lumen, tutti a giocare. Il Festone apre l’estate; Lumen tutti a giocare Il Festone apre l’estate. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lumen Festival torna a fine giugno a Campo Marzio. Ecco tutti i nomi della 12esima edizione - Per diversi anni è stato difficile spiegare cosa fosse il Lumen e persino ... creare uno spazio accogliente, dove chiunque possa sentirsi a casa e vivere la cultura in tutte le sue forme. Anche ... 🔗ecovicentino.it scrive

Firenze, 510mila euro di ricavi per Lumen: lo spazio nato in un’area abbandonata del Parco del Mensola - Lumen è uno spazio pubblico dato in concessione dal Comune all’Associazione Icché Ci Vah Ci Vole, una APS il cui investimento totale sullo spazio è stato di oltre 350mila euro negli ultimi quattro ... 🔗Lo riporta 055firenze.it

Si inaugura il nuovo spazio fotografico “Lumen“ - Oggi è il momento dell’inaugurazione (in via Duccini 62 a Viareggio) di “Lumen”, uno spazio fotografico che ospiterà corsi, mostre, eventi, proiezioni , dibattiti e tutto quello che ... 🔗Secondo lanazione.it