È iniziata l’era Moscatelli debutto in fascia tricolore | Desio merita concretezza

Il nuovo sindaco di Desio, Carlo Moscatelli, ha ufficialmente iniziato il suo mandato con un impegno concreto e senza illusioni, ponendo al centro la serietà, il pragmatismo e la passione per la comunità. Con il suo debutto in fascia tricolore, Moscatelli promette di guidare Desio con umiltà e determinazione, facendo della concretezza la sua priorità.

Desio (Monza Brianza) – “Non entriamo nel palazzo: entriamo in servizio. Non abbiamo neanche le soluzioni miracolose, ma abbiamo la direzione da seguire: fatta di serietà, pragmatismo, umiltà e passione”. Il neo sindaco Carlo Moscatelli si è presentato così ieri mattina nella sala consiliare di Desio per il suo insediamento. Accanto a lui il commissario prefettizio Alfonso Terribile per un simbolico passaggio di consegne. I due si erano ritrovati nell’ufficio per un momento di confronto sui diversi temi che caratterizzano la città. Di più: il commissario è un grande esperto di pubblica amministrazione e anche da questo punto di vista avrà avuto di sicuro la possibilità di fare qualche osservazione e di dare suggerimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - È iniziata l’era Moscatelli, debutto in fascia tricolore: “Desio merita concretezza”

