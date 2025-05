E’ in un hotel di Firenze il crocevia per Gasperini alla Roma incontro con la società

In un prestigioso hotel di Firenze, l'Hotel Auberge nel quartiere delle Cure, si svolge l'incontro decisivo per il futuro di Gasperini alla Roma, segnando un nuovo inizio per l'allenatore ex Atalanta. Questo importante vertice tra la società giallorossa e il tecnico toscano apre un capitolo emozionante nella Capitale, confermando l’interesse e la determinazione del club romano.

Firenze, 29 maggio 2025 – E’ in un hotel di lusso a Firenze, l’ Hotel Auberge nel quartiere delle Cure, che si svolge l’incontro decisivo per Gasperini alla Roma. Il tecnico ex Atalanta sceglie il suo futuro, che sarà nella Capitale. Dopo l’addio all’Atalanta per lui si apre una stagione nuova. E il vertice si svolge proprio nel capoluogo toscano, in quella struttura di lusso che è dei Friedkin, i proprietari della squadra giallorossa. A Firenze c’è un rappresentante degli stessi Friedkin e il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi. Giovedì 29 maggio l’arrivo di Gasperini per quello che sarà l’accordo finale che porterà all’ombra del cupolone l’ormai ex allenatore dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ in un hotel di Firenze il crocevia per Gasperini alla Roma, incontro con la società

