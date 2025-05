È il coma della Lazio La sensazione che non ci sia più niente da sognare Il tifoso non è ‘cliente’ Non è solo soldi | lo sfogo di Tommaso Paradiso contro Lotito

Il coma della Lazio rappresenta più di una semplice crisi sportiva: è la sensazione di perdere la passione e i sogni che accomunano i tifosi biancocelesti. Tommaso Paradiso, noto cantante e tifoso, esprime con forza il suo scontento, sottolineando che il vero supporto va oltre i soldi e le vittorie, e chiede di tornare a sperare.

“Dopo 21 anni desideriamo tutti voltare pagina. Non dico per vincere, ma per tornare almeno a sognare”. Comincia con queste parole la lettera pubblicata oggi dal Corriere dello Sport di Tommaso Paradiso, noto cantante ed ex frontman dei Thegiornalisti, in cui ha voluto esprimere il suo disappunto da tifoso biancoceleste rivolgendosi direttamente a Claudio Lotito. La Lazio ha infatti chiuso amaramente la sua stagione: la squadra di Baroni ha perso contro il Lecce nell’ultima giornata di Serie A, mancando così l’accesso alle competizioni europee per il prossimo anno. “C’è bisogno di aria nuova. Il coma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È il coma della Lazio. La sensazione che non ci sia più niente da sognare. Il tifoso non è ‘cliente’. Non è solo soldi”: lo sfogo di Tommaso Paradiso contro Lotito

