E’ del Forest Green Rovers lo stadio più green del mondo

Scopri lo straordinario stadio dei Forest Green Rovers, riconosciuto come il più ecologico al mondo grazie alle sue innovative caratteristiche sostenibili. Tra i recenti Mondiali di calcio in Germania e Qatar, sono stati costruiti oltre 30 stadi ecosostenibili, segnando un passo importante verso eventi sportivi più rispettosi dell’ambiente.

Tra i mondiali di calcio svoltisi in Germania nel 2006 e quelli del 2022 in Qatar sono stati costruiti 34 nuovi stadi, che hanno prodotto nel complesso 462 mila tonnellate . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - E’ del Forest Green Rovers lo stadio più green del mondo

Se ne parla anche su altri siti

York City Invita i Tifosi a Sostenere a Gran Voce la Cruciale Semifinale Play-Off. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giocare a calcio nello stadio più green del mondo - LA SOCIETÀ DI CALCIO DEL FOREST GREEN Rovers ha alle spalle un lungo decennio di politiche ambientali, perciò la costruzione dello stadio più verde del mondo è solo il corollario di un lungo percorso ... 🔗ilmanifesto.it scrive

Eco Park del Forest Green Rover: il primo stadio in legno al mondo con la più bassa impronta di carbonio - Dopo essere stati respinti in prima istanza, i piani di costruzione dello stadio per i Forest Green Rovers hanno ottimizzato la componente paesaggistica ed il sistema di trasporti, per non pesare sui ... 🔗Si legge su rinnovabili.it

Il Forest Green Rovers è la squadra più green del mondo - Il Forest Green Rovers FC è green di nome e di fatto. A partire dalla divisa, verde con qualche spruzzata di nero, realizzata con materiali riciclati. Ma non sono i colori sociali a renderla ... 🔗Si legge su gqitalia.it

Forest Green Rovers hospitality review | VIP Dining | The Padded Seat