è dalla biodiversità che si fa la rivoluzione

La biodiversità è il cuore di una rivoluzione culturale che passa attraverso il cibo, simbolo di vita, nutrimento e condivisione. Raccontare la storia dell’uomo significa riscoprire come leastorie del cibo, tra produzione, consumo e legami, possano generare cambiamenti profondi e duraturi per il nostro mondo.

Il cibo è vita, nutrimento, condivisione. È costruzione di ponti, è lavoro, è sinergia. Ed è anche rivoluzione culturale. Se volessimo raccontare la storia dell'uomo, lo potremmo senza dubbio fare attraverso il cibo e i suoi infiniti cambiamenti: nella produzione, nel consumo, nei legami che riesce a creare. Non c'è niente al mondo di più potente e lo vediamo anche oggi, nel nostro quotidiano: basti pensare anche solo banalmente a come è cambiata la nostra percezione intorno all'atto del mangiare, sia per una questione di consumi, in cui ovviamente rientrano tutta una serie di questioni etiche, ambientaliste e politiche, sia negli aspetti culturali.