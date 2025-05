E dal 13 giugno e per altri 3 venerdì si potrà vedere lo spettacolo su Rai 1 Presentano Carlo Conti e Andrea Delogu

Da giugno, non perdere le serate su Rai 1 con lo spettacolo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, trasmesse dal 13 giugno per altri tre venerdì. Inoltre, l'estate si fa più musicale con TIM Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo, un evento imperdibile con oltre 80 artisti tra il 7 e il 10 giugno, in quattro magiche serate sotto le stelle di Roma.

A rriva l'Estate ed è subito voglia di musica con TIM Summer Hits 2025. A partire da sabato 7 giugno, e poi domenica 8, lunedì 9 e martedì 10, a Piazza del Popolo va in scena uno show di oltre 80 artisti, un evento musicale tra i più attesi dell'anno. Quattro imperdibili serate sotto le stelle di Roma, di nuovo insieme alla coppia (e che coppia!) Carlo Conti e Andrea Delogu. Ad occuparsi di interviste e curiosità dietro le quinte ci sarà Carolina Di Domenico. Andrea Delogu diventa castana: la trasformazione sul set in Mara Maionchi X Leggi anche › Il Festival di Carlo Conti fa ascolti record. Ma perché Sanremo 2025 funziona così bene? TIM Summer Hits 2025: date, artisti, scaletta, location.

