È crisi di ascolti anche per l’Isola dei Famosi | il reality crolla al 133% di share e soccombe contro l’ennesima riproposizione di Pretty Woman

L'Isola dei Famosi attraversa una crisi di ascolti, con la quarta puntata che segna un calo al 13,3% di share e soli 1.788.000 spettatori, soccombendo contro una riproposizione di Pretty Woman. Il panorama dei reality su Mediaset continua a faticare, confermando la difficile sfida di attirare il pubblico televisivo.

Continua la crisi dei reality in onda sulle reti Mediaset, alla lista si aggiunge " L'Isola dei Famosi " condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura impegnata nel ruolo di opinionista. La quarta puntata ha ottenuto numeri allarmanti, vista da appena 1.788.000 spettatori con il 13,3% share, costretta a soccombere contro l'ennesima riproposizione di " Pretty Woman " che ha conquistato il pubblico di Rai1 con 2.622.000 spettatori e il 15,7%. Un trend in calo con una perdita di share dalla prima alla quarta puntata di circa sei punti, numeri che certificano la fuga dei telespettatori. Al debutto " L'Isola dei Famosi " aveva ottenuto il 18,9%, al secondo appuntamento aveva registrato il 17,5% per poi segnare ancora un calo alla terza puntata con il 15,7% di share.