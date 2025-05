È colpa di Instagram se l’autonomia dei telefoni è scarsa | Google dice di aggiornare l’app

Se la batteria del tuo smartphone si scarica troppo in fretta, potrebbe essere colpa di Instagram, che ha un impatto significativo sul consumo energetico. Google consiglia di aggiornare l’app all’ultima versione sui dispositivi Android per migliorare l’autonomia. Leggi tutto per scoprire come ottimizzare l’uso delle app e prolungare la durata del telefono.

