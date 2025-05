È arrivata la sentenza | Brescia in serie C Sampdoria ai play-out

Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso una sentenza che riguarda il Brescia, penalizzando il club con 8 punti e sanzionando anche il presidente Massimo Cellino. Questa decisione influisce sulla stagione attuale e quelle future, portando il Brescia ai play-out in Serie C, mentre la Sampdoria si avvicina al ritorno in Serie B.

AGI - Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Brescia con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 20252026. Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino. Lo ha reso noto la Federcalcio. Una decisione che riscrive la classifica del campionato di Serie B. Il Brescia, infatti, con i 4 punti di penalizzazione da scontare nella "corrente stagione sportiva", passa da quota 43 a 39, retrocedendo direttamente in Serie C (Cosenza e Cittadella le altre due a scendere di categoria), mentre la Sampdoria passa dal terzultimo al quartultimo posto e potrà giocare lo spareggio salvezza contro la Salernitana. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - È arrivata la sentenza: Brescia in serie C, Sampdoria ai play-out

Cerca Video su questo argomento: Arrivata Sentenza Brescia Serie Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Perché il Brescia rischia la retrocessione in Serie C: quando arriverà la decisione della procura FIGC; Caos in Serie B: incertezza sui playout e ipotesi sulle date, ma nessuna apertura al campionato a 22 squadre; Terremoto in B! Brescia verso penalità e retrocessione, Frosinone salvo, playout Samp-Salernitana; Brescia, arrivato il deferimento: giovedì 29 si va al Tfn per il primo grado di giudizio. A Roma presenti gli ultras Brescia 1911: Cellino bullo, vattene. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Arriva la sentenza del TFN: Brescia penalizzato di 4 punti e retrocesso in Serie C. Sampdoria ai playout, Frosinone salvo - E` arrivata la decisione ufficiale: il Tribunale Nazionale Federale della Figc ha inflitto al Brescia punti 8 di penalizzazione in classifica, di cui 4 da scontare. 🔗Come scrive msn.com

È arrivata la sentenza: Brescia in serie C, Sampdoria ai play-out - AGI - Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Brescia con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 nella prima stagione sportiva utile a decorrere d ... 🔗Si legge su msn.com

UFFICIALE – Caos Serie Bkt, la sentenza del Tribunale Federale Nazionale per il Brescia: c’è la penalizzazione - Caos Serie Bkt, il Tribunale Federale Nazionale penalizza il Brescia con 4 punti per le irregolarità amministrative. Altri 4 la prossima stagione È arrivata ... 🔗Da clubdoria46.it