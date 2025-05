Durante la manifestazione L' ultimo giorno di Gaza inneggia e fa il saluto fascista denunciata 30enne

Durante la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”, una donna di 30 anni è stata denunciata dopo aver inneggiato e fatto il saluto fascista, suscitando scalpore. L’evento, svoltosi a Sciacca sabato scorso, ha visto l’installazione di sudari bianchi e letture sulla pace e la dignità umana, nel contesto di una campagna nazionale che promuove un messaggio di speranza e pace per la regione.

Sudari bianchi installati, lettura di testi sulla pace e sulla dignità umana. Sciacca, sabato scorso, ha aderito alla campagna nazionale “L’ultimo giorno di Gaza. 50.000 sudari”. Un’iniziativa promossa da attivisti, artisti e realtà associative per lanciare un appello silenzioso per la pace e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Durante la manifestazione "L'ultimo giorno di Gaza" inneggia e fa il saluto fascista, denunciata 30enne

Massacro a Gaza, più di cento morti in un solo giorno - Un violento attacco in corso a Gaza ha provocato oltre cento morti in un solo giorno. La devastazione inflitta da Israele segna un drammatico aumento del conflitto, lasciando dietro di sé un panorama desolante di sofferenza e morte. 🔗continua a leggere

