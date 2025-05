Duomo di Napoli restaurati la cappella Capece Minutolo e altri tesori | il 4 giugno la presentazione

Il 4 giugno alle 10:30, l’Associazione Friends of Naples presenta il restauro della Cappella Capece Minutolo nel Duomo di Napoli, un intervento che valorizza uno dei capolavori più preziosi del patrimonio cittadino.Durante l’evento, saranno svelati anche altri importanti interventi di recupero su tesori artistici e architettonici della Cattedrale, sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Napoli.

Mercoledì 4 giugno alle 10,30 l’Associazione Friends of Naples presenta i lavori di restauro della Cappella Capece Minutolo in Duomo e gli altri interventi su alcuni capolavori del patrimonio napoletano, realizzati nella Cattedrale di Napoli, sotto l’alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli: il portone di ingresso principale, il portone di ingresso laterale e la cancellata delle Pigne su piazza Sisto Riario Sforza, la lapide della famiglia di Papa Innocenzo XII Pignatelli di Spinazzola e la lapide della Famiglia Dentice di Frasso. Alla presentazione interverranno: monsignor Gennaro Matino, vicario generale Arcidiocesi di Napoli; Don Antonio Loffredo, vicepresidente delle Fondazione Napoli C’entro; Rosalia D’Apice e Barbara Balbi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli,Alessandro Capece Minutolo del Sasso, presidente del patronato gentilizio, insieme ad altri esponenti della famiglia Capece Minutolo, Alberto Sifola, presidente di Friends of Naples. 🔗 Leggi su Ildenaro.it