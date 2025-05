dune tesoro da custodire i bagni come guardiani c è il protocollo d intesa

Diventa un Guardiano della Duna a Marina di Grosseto: gli stabilimenti aderenti si impegnano a monitorare e sensibilizzare gli ospiti sulla tutela della preziosa duna, contribuendo alla conservazione di questo ecosistema unico con il supporto del protocollo d’intesa. Scopri come puoi fare la differenza e rispettare il fragile equilibrio naturale.

MARINA DI GROSSETO Guardiani della duna. Questo il nome attribuito ad alcuni stabilimenti grossetani che si impegneranno in un’attività di monitoraggio e di sensibilizzazione dei propri ospiti verso le buone pratiche per la conservazione di questo prezioso ecosistema insigniti appunto dall’attestato di ’Guardiani della duna’. Nell’ambito di "Ecosistema Duna", il progetto promosso da Legambiente Festambiente APS e sostenuto dai fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (ottopermille.sokagakkai.it), si è tenuta ieri a Marina di Grosseto, l’EcoBeachDay, una mattinata dedicata alla conoscenza e tutela dell’ecosistema costiero organizzato in collaborazione con Terramare ASD e i Balneari della Maremma Grossetana Rete di imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it