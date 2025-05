Dugenta stanziati 69 milioni per i lavori alla rete fognaria

Dugenta riceve un finanziamento record di 6,9 milioni di euro dalla Regione Campania per interventi sulla rete fognaria, un progetto atteso da anni che partirà nelle zones Tore e Germinesi. Questa importante iniziativa migliorerà la qualità della vita e la gestione ambientale del comune.

Comunicato Stampa Finanziamento record dalla Regione Campania. Il sindaco Di Cerbo: "Intervento atteso da anni, si parte dalle zone Tore e Germinesi" La Regione Campania, con proprio Decreto di Giunta n. 278 del 21 maggio 2025, ha assegnato al Comune

