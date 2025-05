Duello all’ombra delle pale eoliche La Toscana tira dritto e le approva La Romagna studia il ricorso al Tar

Nel vivace dibattito sull'energia eolica italiana, la Regione Toscana conferma il proprio sostegno al progetto, mentre l'Emilia-Romagna si prepara a valutare un ricorso al TAR contro le sette grandi pale di "Badia del Vento". Un duello tra territori e strategie che mette in evidenza le tensioni tra sviluppo sostenibile e tutela del paesaggio.

di Claudio Roselli Valutare bene il tutto e poi agire di conseguenza. Non si sono fatte attendere le reazioni sul versante emiliano-romagnolo dopo l’ok della conferenza dei servizi al progetto eolico di " Badia del Vento " (le oramai famose sette pale alte 180 metri sul crinale appenninico, posizionate nel territorio ), anche se – ripercorrendo l’iter dell’impianto bocciato, quello chiamato "Passo di Frassineto" – ora dovrà esservi l’approvazione finale con delibera della giunta regionale toscana. Il primo a parlare è Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna: "Da un punto di vista politico, abbiamo contestato il mancato coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna su autorizzazioni che sono amministrativamente in Toscana, dove realizzano potenziali benefici in bolletta e compensazioni, mentre portano tutti gli impatti idrogeologici e paesaggistici sul nostro versante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Duello all’ombra delle pale eoliche. La Toscana tira dritto e le approva. La Romagna studia il ricorso al Tar

