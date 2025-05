Due truffe telefoniche in un solo giorno allerta in Trentino

Aumentano le truffe telefoniche in Trentino, con nuovi casi che mettono in allerta la comunità locale. Nella sola giornata di ieri, due persone, tra cui una donna di Riva del Garda e un'anziana di Lavis, sono state vittime di tentativi di raggiro messi in atto da criminali sempre più abili nel manipolare la fiducia.

Continuano a colpire anche in Trentino le truffe telefoniche messe in atto da criminali sempre più abili nel manipolare la fiducia delle persone. Nella giornata di ieri si sono registrati due casi distinti, che hanno coinvolto una donna di Riva del Garda e un'anziana residente a Lavis.

