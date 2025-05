Due tribunali federali bloccano i dazi di Trump Ma una Corte d’Appello frena | Le tariffe per ora restano

Due tribunali federali negli Stati Uniti hanno temporaneamente bloccato i dazi di Donald Trump, ma una corte d’appello ha stabilito di fermarli solo per ora, lasciando incertezza nel panorama commerciale americano. La confusione e il caos sembrano aumentare, mentre l’Amministrazione Trump continua a lottare per imporre la sua politica sulle tariffe.

Sempre più caos e confusione negli Stati Uniti. L'Amministrazione di Donald Trump vince il primo ricorso contro lo stop imposto ai dazi da due tribunali federali Usa. Una Corte d'Appello federale, infatti, ha bocciato la prima ordinanza imposta alla politica commerciale della Casa Bianca dalla US Court of International Trade di New York. "Le sentenze e le ingiunzioni permanenti emesse dalla Corte del commercio internazionale in questi casi sono temporaneamente sospese fino a nuovo avviso mentre questa corte esamina i documenti di istanza", si legge nell'ordinanza. Ma non è finita. Rimarrebbe al momento in vigore l'altro stop imposto da un giudice federale di Washington Dc.