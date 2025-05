Due nuovi piccoli parchi nel centro cittadino | migliora la vivibilità nei quartieri

Francavilla Fontana arricchisce il suo centro con due nuovi piccoli parchi in via Ugo Foscolo e via Argentina, migliorando la vivibilità e offrendo spazi verdi ai residenti. Questi interventi, promossi dall’amministrazione comunale, contribuiscono a valorizzare i quartieri e a promuovere una qualità di vita più sostenibile.

FRANCAVILLA FONTANA - Proseguono i lavori per la realizzazione delle aree verdi in via Ugo Foscolo e via Argentina, a Francavilla Fontana. “La creazione di questi due piccoli parchi – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – ha lo scopo di migliorare la vita di quartiere attraverso la valorizzazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Due nuovi piccoli parchi nel centro cittadino: migliora la vivibilità nei quartieri

