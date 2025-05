Due motociclisti morti in meno di 24 ore nello stesso posto | una aveva 25 anni

Due tragici incidenti in meno di 24 ore nella stessa strada di Occhieppo Inferiore hanno strappato due vite, tra cui quella di una giovane donna di soli 25 anni. La comunità del Biellese è ancora sotto shock di fronte a questa duplice perdita, che ha colpito profondamente l’intera zona.

Due vite spezzate sulla stessa strada, a poche ore di distanza. La comunità del Biellese è sotto shock per il doppio dramma accaduto a Occhieppo Inferiore, dove due distinti incidenti hanno portato alla morte di un uomo di 71 anni e di una giovane donna di 25. L'ultimo tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, in via per Muzzano. La giovane, in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, finendo violentemente contro un muro. L' impatto fatale non le ha lasciato scampo: la motociclista è morta sul colpo. Immediato l'arrivo dei soccorritori del 118, insieme ai carabinieri e alla polizia locale, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano.

