Due mila ore di sport e fitness in Fiera e tra le vie della città | giornata inaugurale di Rimini Wellness

Scopri le emozioni della 19ª edizione di RiminiWellness, l’evento internazionale dedicato a fitness, benessere e sport con oltre 2000 ore di attività tra fiera e centro città. Un’occasione imperdibile per appassionati e professionisti di vivere esperienze coinvolgenti e scoprire le ultime novità nel panorama del wellness.

Si è aperta la 19esima edizione di RiminiWellness, l’appuntamento internazionale dedicato a fitness, benessere, sport e sana alimentazione firmato Italian Exhibition Group con i saluti del presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, del direttore generale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Due mila ore di sport e fitness in Fiera e tra le vie della città: giornata inaugurale di Rimini Wellness

