Due lezioni sul caos prevedibile degli aiuti umanitari a Gaza

Scopri le due lezioni sul caos prevedibile degli aiuti umanitari a Gaza, un tema cruciale per comprendere le sfide e le conseguenze di un intervento spesso fallimentare. Dopo mesi di blocco e crisi, analizzare queste dinamiche è fondamentale per capire il futuro della regione.

Dopo due mesi e mezzo in cui il blocco imposto da Israele ha spinto la Striscia di Gaza sull’orlo della fame, la ripresa si è trasformata in una catastrofe. Un fallimento annunciato. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Due lezioni sul caos prevedibile degli aiuti umanitari a Gaza

