Due italiani su tre chiedono consiglio a ' dottor Google' per la salute

Sempre più italiani si rivolgerebbero a Google per ottenere consigli sulla salute, con due su tre che consultano il web prima di consultare un medico. Tuttavia, la maggior parte preferisce comunque affidarsi ai professionisti, come il medico di base o gli specialisti, mentre solo una quota minoritaria cerca risposte online.

AGI - Tre italiani su quattro quando hanno un problema di salute si rivolgono a un medico; in particolare, al medico di base il 59,6% e a uno specialista il 15,6%. Solo il 13% tenta, se possibile, di risolvere il problema di salute cercando informazioni e consigli in Rete. L'11,8% trova altre soluzioni. Quando si chiede poi a quanti è capitato di cercare informazioni su Internet quando hanno avuto un problema di salute, i risultati cambiano. Due su tre, il 65,6%, dichiara di aver cercato informazioni in Rete. Tra di essi il 59,5% si è anche rivolto a un medico, mentre il 6,1% non lo ha fatto, considerando probabilmente esaurienti le risposte ai propri quesiti di salute ottenute online. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Due italiani su tre chiedono consiglio a 'dottor Google' per la salute

