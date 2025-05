Due giorni di festa con Jovanotti

Vivi due giorni di festa con Jovanotti all'Unipol Arena di Casalecchio, chiudendo il tour nei palazzetti con energia e allegria. Non perdere l'occasione di ascoltare le sue coinvolgenti ballate che uniscono melodia, ritmi afroamericani, rock e canzone d'autore in un concerto unico e da cantare a squarciagola.

Due giorni di festa per celebrare la fine di PalaJova, il tour nei palazzetti che ha attirato ovunque folle da pop star. Jovanotti arriva domani e sabato (ore 21) all’ Unipol Arena di Casalecchio con il suo trascinante repertorio di ballate che intrecciano melodia e ritmi afro americani, rock e canzone d’autore. Un concerto jukebox, da vivere intonando le sue canzoni dalle strofe di apertura della prima fino al ritornello dell’ultima, per un pubblico di etĂ diverse, unito dalla sensazione di essere parte di un rito che va al di lĂ dello spettacolo sul palco. Tutto è pensato per dare agli spettatori la sensazione di sentirsi vicini all’artista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due giorni di festa con Jovanotti

