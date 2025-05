Due anni della comunità ' Gen-Z' tra giovani e difficoltà | Qui è casa VIDEO

Celebra i due anni della comunità Gen Z a Villanova di Modena, un luogo di condivisione e crescita tra giovani alle prese con le sfide quotidiane. Villa Messerotti-Benvenuti ospita un evento speciale che dimostra come "qui è casa" per i giovani, offrendo uno spaccato di speranza e solidarietà.

La struttura semi-residenziale GEN-Z, con sede a Villa Messerotti-Benvenuti in via Morello Confine a Villanova di Modena, ha celebrato il secondo anniversario della propria attività con un evento speciale aperto alla cittadinanza. Una giornata di condivisione, riflessione e festa, per raccontare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Due anni della comunità 'Gen-Z', tra giovani e difficoltà: "Qui è casa" /VIDEO

Forteto: morto Rodolfo Fiesoli, fondatore della Comunità. Era stato condannato a 14 anni - È morto a Padova, all'età di 84 anni, Rodolfo Fiesoli, fondatore della Comunità Il Forteto. Al centro di una controversa vicenda giudiziaria, Fiesoli era stato condannato a 14 anni per abusi all'interno della comunità. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Due anni della comunità 'Gen-Z', tra giovani e difficoltà: Qui è casa /VIDEO; Corso Garibaldi si conferma la shopping destination per la Gen Z: 15 gli opening in due anni; COMPLEANNO GEN-Z, UN PORTO SICURO PER I MINORI CON FRAGILITA’ PSICOLOGICA; LARGO CONSUMO, GENZ E COMMUNITY: SORPRESE E OPPORTUNITÀ SUL PALCO DALLA 40° EDIZIONE DE LINKONTRO DI NIQ. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

How Generation Z & Millennials Shape Italian Culture