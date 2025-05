Dua Lipa si sposa con Callum Turner? Spunta l’anello

Dua Lipa e Callum Turner sono sempre più al centro delle attenzioni delle cronache di gossip, alimentando le speculazioni sulle loro imminenti nozze. Con un anello di fidanzamento già visibile e recenti vacanze romantiche, i segnali di un possibile matrimonio sembrano ormai concreti. Scopri di più sui rumors e le ultime novità sulla coppia in questo articolo di Il Difforme.

