Drusilla Foer ospite di punta dell' estate montevarchina | tutti gli eventi fino al 10 agosto

Scopri l’estate montevarchina con un concerto esclusivo di Drusilla Foer, ospite di punta dell'evento. Dal 31 maggio al 10 agosto, un ricco calendario di appuntamenti tra musica, spettacoli e tradizione renderà unica questa stagione estiva, invitandoti a vivere la città nel segno del divertimento e della socialità.

