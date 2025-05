Droga nascosta nello spillatore di birra tra i rifiuti l' ex di Del Gaudio ' graziato' dal giudice

Un ex di Sonia Del Gaudio, Vincenzo Cipullo, noto come "o’ Piciacio", è stato graziato dal giudice dopo un arresto per detenzione di droga nascosta nello spillatore di birra tra i rifiuti. La convalida dell’arresto è stata disposta, ma senza esigenze cautelari, evidenziando come la vicenda si sia evoluta in un contesto di attenzione giudiziaria complessa.

Convalida dell’arresto ma assenza delle esigenze cautelari. E’ quanto disposto dal gip Rosaria Dello Stritto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Vincenzo Cipullo, 57enne sammaritano detto o’ Piciacio ex di Sonia Del Gaudio, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Droga nascosta nello spillatore di birra tra i rifiuti, l'ex di Del Gaudio 'graziato' dal giudice

