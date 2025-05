Dritto e rovescio e donne sull’orlo di una crisi di nervi | ospiti di chiambretti e del debbio stasera in tv

Scopri cosa vedremo stasera in TV: "Dritto e Rovescio" e "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" sono tra i programmi di punta, con ospiti di rilievo e discussioni su temi attuali. Un'appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire attualità, politica e cultura con un palinsesto ricco di intrattenimento e approfondimenti.

Programmi televisivi in prima serata: anticipazioni e ospiti di stasera. Le principali trasmissioni in onda questa sera offrono un palinsesto ricco di contenuti, con approfondimenti su temi di attualità, politica, cultura e intrattenimento. La presenza di ospiti di rilievo e collegamenti internazionali contribuisce a creare un’offerta televisiva variegata e coinvolgente. donne sull’orlo di una crisi di nervi: i protagonisti della serata. In programma alle ore 21:20 su Rai 3, il talk show condotto da Piero Chiambretti propone un appuntamento all’insegna dell’intrattenimento e del dibattito. La puntata vede la partecipazione di numerosi ospiti che arricchiscono il dibattito con le loro esperienze e competenze. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dritto e rovescio e donne sull’orlo di una crisi di nervi: ospiti di chiambretti e del debbio stasera in tv

Rai stasera: Eurovision Song Contest e Belve con Fagnani e ospiti d’eccezione - Questa sera, la Rai invita il pubblico a un viaggio di musica e intrattenimento con il primo appuntamento dell'Eurovision Song Contest. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: ospiti stasera Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Dritto e rovescio stasera in tv giovedì 22 maggio su Rete 4: le anticipazioni del programma di Paolo Del Debbio; Giovedì 22 maggio, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio intervisterà Walter Veltroni; Ascolti TV giovedì 22 maggio 2025: Don Matteo (in replica) batte la prima serata inedita di Avanti un Altro; Il vecchio Don Matteo batte Bonolis. Terzo Del Debbio con Veltroni e Garlasco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Stasera in tv, anticipazioni Dritto e Rovescio e Donne sull’orlo di una crisi di nervi: gli ospiti di Chiambretti e Del Debbio - Nuovo appuntamento stasera a partire dalle 21 e 20 su Rai 3 con Donne sull’orlo di una crisi di nervi, condotto da Piero Chiambretti. Special guest della serata l’attrice Ilenia Pastorelli, sempre più ... 🔗Secondo msn.com

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dall'Ucraina ai dazi di Donald Trump, Del Debbio intervista Elly Schlein. Tutti i temi della puntata - Oggi 29 maggio 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Il c ... 🔗Lo riporta affaritaliani.it

Dritto e Rovescio stasera in tv giovedì 29 maggio su Rete 4: le anticipazioni del programma di Paolo Del Debbio - Questa sera, giovedì 29 maggio, in prima serata su Rete 4 nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio intervisterà la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per un confronto su ... 🔗Secondo corrieredellumbria.it