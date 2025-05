Dramma in The Family | il tradimento le minacce e la morte di Ergun Ak?n

Scopri il drama avvincente di "The Family", dove tra tradimenti, minacce e un tragico destino, la famiglia Soykan si trova a fronteggiare un nuovo lutto. Con il coinvolgente personaggio del dottor Ergun Akn, interpretato da Ozan Gözel, la serie svela un susseguirsi di eventi intensi e colpi di scena che lasciano il pubblico senza fiato.

La famiglia Soykan si prepara a un nuovo doloroso lutto, mentre nella prossima fase di The Family si scatena un drammatico susseguirsi di eventi. Un personaggio chiave, il dottor Ergun Ak?n (interpretato da Ozan Gözel), padre di Devin (Serenay Sar?kaya) e di Ya?mur (Yüsra Geyik), affronterà il sonoro compimento della vita. La misteriosa Hülya (interpretata . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Dramma in The Family: il tradimento, le minacce e la morte di Ergun Ak?n

The Family 22 maggio 2025: Devin, Ergun e Hulya al centro di complotti e scontro a scuola - Il 22 maggio 2025, su Canale 5, torna "The Family" con un episodio ricco di suspense. Devin Ergun e Hulya si trovano al centro di oscure trame e scontri scolastici, scatenando un intreccio di misteri e tradimenti. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Dramma in The Family: il tradimento, le minacce e la morte di Ergun Akin; Anticipazioni The Family: la notte dell’hennè si trasforma in un dramma con l’arresto di Nedret e un oscuro…; Matrimonio di Ekrem ed Elif, intimità infranta e attacco a Aslan in The Family; The Family 2: attacco a Aslan, matrimonio teso e DNA rivela legame malavitoso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 maggio 2025 - Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 maggio 2025, le prime tre su Cana ... 🔗Riporta msn.com

Palinsesti Mediaset estivi: cosa succederà a Tradimento, The Family e Beautiful - Si avvicina la pausa estiva e dunque il cambio di programmazione, quando andranno in onda le amate serie su Mediaset ... 🔗Come scrive msn.com

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 maggio 2025 - Quando Io zio si prepara a farsi l'iniezione d'insulina, Aslan riprende la parola per parlare di avidità e tradimento... Qui la trama completa della puntata di The Family. 🔗Secondo comingsoon.it

Tradimento: la morte di Yesim. Oiku viene adottata da... #shorts