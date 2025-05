Draco nella serie di harry potter | l’indizio su chi lo interpreterà

Le anticipazioni sul prossimo casting di Draco Malfoy nella nuova serie di Harry Potter sono al centro delle speculazioni, con i fan curiosi di scoprire chi interpreterà il celebre a-rogue. Mentre le riprese si avvicinano, cresce l’attesa per questa produzione televisiva, che promette di riportare l’universo magico sul piccolo schermo.

possibile casting di draco malfoy nella nuova serie di harry potter. Si intensificano le speculazioni riguardo alla scelta dell’attore che interpreterà Draco Malfoy nella prossima produzione televisiva dedicata all’universo di Harry Potter. La serie, attualmente in fase di sviluppo e con le riprese previste per questa estate, dovrebbe debuttare sulla piattaforma HBO nel 2027. Dopo aver annunciato i protagonisti principali, l’attenzione si concentra ora sui ruoli secondari e sui personaggi iconici della saga. lo stato attuale delle selezioni per i personaggi secondari. Dopo aver ufficializzato gli interpreti di Harry, Ron e Hermione, sono stati confermati alcuni attori per ruoli dei docenti di Hogwarts. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it