Dove vedere Italia-Portogallo U17 stasera in tv | orario semifinale programma streaming

Scopri dove vedere in diretta la semifinale Italia-Portogallo U17 di stasera, con orario e programma streaming. Segui il percorso dei giovani Azzurrini ai Campionati Europei Under 17 2025 in Albania, e guarda la partita alle 20.30 all’Arena Kombëtare di Tirana.

Prosegue il percorso dell’Italia ai Campionati Europei Under 17 di calcio maschile 2025, in corso di svolgimento in Albania. Gli Azzurrini, dopo aver superato la fase a gironi vincendo il gruppo B, sfidano questa sera (ore 20.30) il Portogallo all’Arena KombĂ«tare di Tirana con l’obiettivo di approdare in finale contro la vincente del match tra Francia e Belgio. “ Vogliamo conquistarci la possibilitĂ di giocare un’altra finale. Il Portogallo è un’ottima squadra, con grandi idee di gioco e con una grande tradizione calcistica. Senza dimenticare i grandi talenti che hanno in rosa e che la rendono un’avversaria temibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Italia-Portogallo U17 stasera in tv: orario semifinale, programma, streaming

Cerca Video su questo argomento: portogallo vedere Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Conosciamo le semifinaliste di EURO Under 17: Francia, Belgio, Italia, Portogallo; Italia-Portogallo U17 | dove vederla orario e probabili formazioni; Oggi in TV, finale playoff Serie B: dove vedere Cremonese-Spezia; Italia-Portogallo U17 | dove vederla orario e probabili formazioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Italia-Portogallo U17: dove vederla, orario e probabili formazioni - Italia-Portogallo U17: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv per la semifinale degli Europei di categoria La gara valevole per gli Europei Under 17 tra Italia-Portogallo. And ... 🔗calcionews24.com scrive

Italia-Portogallo Under 17: probabili formazioni, dove vedere in tv e streaming la finale degli Europei - Ecco tutte le informazioni per poter seguire in diretta questo attesissimo Italia-Portogallo le due selezioni che partivano ai nastri di partenza fra le favorite per la vittoria finale EUROPEI ... 🔗Lo riporta msn.com

Diretta/ Italia Portogallo U17 (risultato finale 3-0): azzurrini campioni d’Europa! (Europei 2024, 5 giugno) - Finalmente ci siamo, sta per cominciare la diretta di Italia Portogallo U17, è la finale degli Europei Under 17 e allora ci sembra doveroso andare a curiosare nell’albo d’oro di questa ... 🔗Scrive ilsussidiario.net