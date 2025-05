Doué prima di Psg-Inter | Loro grande squadra ma lì per batterli

Desire Doué, talento emergente del PSG, si prepara alla sfida contro l’Inter con un atteggiamento determinato e ambizioso, lanciando un messaggio di sfida ai nerazzurri prima di raggiungere Monaco di Baviera. A pochi giorni dal match decisivo, il giovane francese riflette sulla stagione e sulle aspettative future del club.

Doué ha parlato a due giorni da Psg-Inter. Il talento francese lancia la sfida ai nerazzurri per Monaco di Baviera. Queste le sue parole. PRIMA GRANDE STAGIONE – Le parole di Desire Doué a TNT Sports sull’annata del Psg: « È magnifico, anche se sappiamo che c’è ancora una finale da giocare e un Mondiale per Club. È stata comunque una stagione molto positiva per la squadra. Abbiamo raggiunto i nostri risultati a poco a poco, ma anche per me personalmente è una stagione molto arricchente. Ho scoperto la Champions League, ho scoperto una stagione con partite ogni tre giorni. Sono molto contento della stagione che abbiamo avuto e che stiamo facendo ». 🔗 Leggi su Inter-news.it