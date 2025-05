Doppio incidente sulla Statale 11 a Novara code e traffico rallentato

Doppio incidente sulla Statale 11 a Novara, provoca code e traffico rallentato nel pomeriggio di giovedì 29 maggio. Le speranze di un rapido deflusso sono state compromesse da due scontri avvenuti tra Novara e Trecate, con pesanti disagi alla viabilità.

Doppio incidente sulla Statale 11 a Novara. Poco dopo le 17 di oggi, giovedì 29 maggio, due incidenti diversi avvenuti sulla strada tra Novara e Trecate hanno causato disagi al traffico, con pesanti rallentamenti e code in ingresso e uscita dalla città. Il primo incidente si è verificato in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Doppio incidente sulla Statale 11 a Novara, code e traffico rallentato

Cerca Video su questo argomento: Doppio Incidente Statale 11 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Doppio incidente stradale a Gaglianico, una giovane in ospedale; Incidente stradale a Leini: scontro tra cinque auto, sei persone ferite (un uomo molto grave) e traffico in tilt; CAOS IN AUTOSTRADA - Doppio incidente a Rondissone, Torino-Milano bloccata in direzione Chivasso - FOTO; Doppio incidente a Fiumicino: principio di incendio su un aereo e cartelloni caduti sulla pista bloccano i voli, ritardo di oltre un’ora per il volo Ita diretto a Lamezia Terme. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Doppio incidente sulla Statale della Valle Seriana: muore un 60enne di Ponte Nossa - Doppio incidente sulla Statale della Valle Seriana nel pomeriggio di venerdì 4 aprile nell’arco di un’ora e mezza: un uomo di Ponte Nossa, Ambrogio Abbadini di 60 anni, è morto in uno ... 🔗ecodibergamo.it scrive

Statale 36, doppio incidente in mezz'ora nella Brianza lecchese. 6 persone coinvolte tra cui un bambino - Doppio incidente sulla Statale 36 nella tarda mattinata di oggi ... L'incidente 30 minuti prima a Civate Poco prima, alle 11.45, un altro incidente si era già verificato sempre lungo la Statale 36, ma ... 🔗Lo riporta leccotoday.it

Magenta, incidente tra auto e moto sulla statale 11: ferito il centauro - Magenta (Milano), 9 giugno 2023 – Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Magenta. Verso le 16.30 lungo la strada statale 11, di fronte al Giardineria, si sono scontrate una Fiat Stilo e una ... 🔗Scrive ilgiorno.it