Doppia coppia azzurra qualificata al main draw nel Future di Battipaglia! Domani in campo tutte le coppie italiane

Il beach volley italiano festeggia! Due coppie azzurre, Cecchini/Ulisse e Marchetto/Krumins, brillano nel Future di Battipaglia, conquistando l'accesso al main draw. In un contesto dove il nostro sport sta guadagnando sempre più visibilità e passione, queste squadre rappresentano una nuova generazione pronta a far sognare. Domani scenderanno in campo tutte le coppie italiane: preparatevi a emozionarvi! ?????

Ottime notizie per il beach volley tricolore dal Future di Battipaglia, tappa del circuito mondiale in corso di svolgimento in Campania. Due coppie italiane, CecchiniUlisse e MarchettoKrumins, sono riuscite a superare le insidiose qualificazioni e accedere così al tabellone principale, dove da domani si giocheranno le proprie chance nei gironi. Percorso netto per Marchetto e Krumins, coppia testa di serie numero 1 delle qualificazioni: dopo il bye al primo turno, hanno debuttato con autorità superando per 2-0 (21-19, 21-17) gli australiani Rocker-GrahamReeves. I due azzurri affronteranno ora la Pool D, dove ad attenderli ci sono gli svizzeri BreerFlückiger, formazione solida e ben rodata.

