Doppi titoli 10 studenti al Master of Science Engineering Management al NJIT di Newark

Dieci studenti dell'Università di Parma hanno conseguito il diploma di "Master of Science in Engineering Management" presso il New Jersey Institute of Technology di Newark, rafforzando la collaborazione internazionale dell'Ateneo. Questa doppia laurea offre ai neodiplomati un'occasione unica di formazione approfondita e di prestigio nel settore dell'ingegneria e della gestione.

Dieci studentesse e studenti dell'Università di Parma hanno ricevuto nei giorni scorsi il titolo di "Master of Science Engineering Management" al New Jersey Institute of Technology di Newark (USA), con il quale l'Ateneo ha in essere da anni un programma di doppia titolazione, nel corso della.

