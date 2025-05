Dopo trasferimenti e pensioni 4 621 cattedre vacanti

A Milano e in Lombardia si registrano oltre 12.960 cattedre vacanti, con 4.621 nelle scuole della provincia di Milano, a seguito di trasferimenti e pensionamenti. La richiesta di nuovi posti rimane elevata, mentre si attende ancora di conoscere il contingente di assunzioni previsto dal Ministero.

Sono 4.621 le cattedre vacanti a Milano, dopo i trasferimenti e i primi pensionamenti (al conto si dovranno aggiungere quelli dal 30 aprile in poi); se si allarga la visuale alle altre province lombarde, i posti vacanti sono 12.961. "Non si conosce ancora il contingente che verrà dato dal Ministero per le nuove assunzioni, ma la situazione che si è creata già adesso mostra come le varie procedure concorsuali che ci sono state non siano sufficienti a coprire tutti i trasferimenti e i pensionamenti – commenta Massimiliano Sambruna Cisl Scuola Milano –. Il reclutamento non può essere slegato dalla mobilità e i concorsi non possono essere l’unico mezzo di reclutamento, altrimenti ci troveremo sempre a rincorrere l’emergenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo trasferimenti e pensioni 4.621 cattedre vacanti

Posti vacanti Infanzia e Primaria dopo la mobilità : sono 24.988, sostegno sono circa 10.500. Ecco dove - Con la pubblicazione dei tabulati riepilogativi post-mobilità , emergono le cifre delle cattedre vacanti nella scuola dell'infanzia e primaria per l'anno scolastico 2024/2025. 🔗continua a leggere

