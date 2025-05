Dopo l’introduzione dello psicologo a scuola arrivano anche i pedagogisti per sostenere studenti e docenti Il progetto della Regione Puglia

Dopo l’introduzione dello psicologo a scuola, la Regione Puglia si impegna ora a coinvolgere anche i pedagogisti per supportare studenti e insegnanti. Grazie a uno stanziamento di 400 mila euro, il progetto mira a creare un ambiente scolastico più inclusivo e attento alle esigenze di tutti.

Dopo lo stanziamento di 400mila euro per il servizio di psicologia a scuola, la Regione Puglia ha avviato un confronto istituzionale per valutare la possibilità di introdurre la figura dei pedagogisti all’interno delle scuole. L’intervento, sostenuto dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, è stato discusso nel corso di una seduta della Sesta Commissione, su impulso del capogruppo Renato Perrini e con la presidenza della consigliera Tonia Spina. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Qualiano, chiusa in via precauzionale la scuola Migliaccio dopo le scosse di terremoto - A seguito delle scosse di terremoto avvertite nella mattinata di ieri, martedì 13 maggio, nell'area flegrea, l'amministrazione comunale di Qualiano ha deciso di chiudere, in via precauzionale, la scuola Canonico Migliaccio per la giornata odierna. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dopo l'introduzione dello psicologo a scuola, arrivano anche i pedagogisti per sostenere studenti e docenti. Il progetto della Regione Puglia; Scuola, in Puglia si punta sui pedagogisti accanto agli psicologi; Occhiuto: “Serve uno psicologo scolastico stabile in ogni scuola”; Cosenza, psicologo scolastico: parla Antonietta Cozza, prima firmataria della mozione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Educatori, psicologi e pedagogisti per una scuola centrata su educazione e prevenzione - Negli ultimi trent’anni, il dibattito sull’introduzione stabile dello psicologo nelle scuole italiane è stato continuo e articolato. Recentemente, l’attenzione si è riaccesa grazie all’emendamento pro ... 🔗Come scrive tecnicadellascuola.it

Psicologo a scuola, utile alla prevenzione dell’abbandono scolastico e per chi ha difficoltà di apprendimento. Lo dice Lazzari (CNOP) - L’introduzione ... istituzione dello psicologo nelle scuole. “Le autorità internazionali hanno raccomandato l’inserimento della psicologia scolastica nella scuola. In Italia abbiamo avuto ... 🔗Riporta orizzontescuola.it

Psicologo a scuola: come potrebbe funzionare - Dello psicologo a scuola si parla da tempo e qualche istituto ... ma anche soggette alla disponibilità di fondi per attivare il servizio. Dopo l’ultimo caso di cronaca, invece, è stato lo ... 🔗Si legge su donnamoderna.com