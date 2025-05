“Dopo le scuse di Francesco Vaticano non ha restituito nulla” nativi americani contano su Papa Leone

Dopo le scuse di Papa Francesco per gli abusi sui Nativi Americani, il Vaticano non ha ancora restituito i beni sacri delle Prime Nazioni. Gli indiani d'America implorano il nuovo Pontefice di compiere passi concreti, sottolineando l'importanza di un dialogo aperto e di azioni concrete per il rimpatrio degli oggetti sacri conservati in Vaticano.

L'appello degli indiani d'America al nuovo Pontefice per chiedere finalmente passi concreti dopo le promesse e le scuse pubbliche di Bergoglio per i passati abusi della chiesa sui nativi americani: "Dobbiamo continuare il dialogo su molte questioni, incluso il rimpatrio degli oggetti sacri delle Prime Nazioni conservati in Vaticano".

