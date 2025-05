Dopo l’alluvione partono i lavori per mettere in sicurezza il Marano

Dopo l'alluvione che ha colpito Romagna e Coriano nel maggio 2023, il Comune ha avviato i lavori di messa in sicurezza del torrente Marano, per prevenire future emergenze. Grazie a interventi di consolidamento e protezione, si punta a tutelare il territorio e garantire la sicurezza dei cittadini.

Il torrente Marano sarà messo in sicurezza. Il Comune procederà con gli interventi per evitare che in futuro possano ripresentarsi i problemi avuti durante l’alluvione che ha colpito la Romagna e Coriano nel maggio del 2023. "È stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori che consentiranno il consolidamento e la protezione dello spondale sui guadi del torrente Marano". I lavori si concentreranno su tre guadi del torrente Marano in via Fiume, via Vallecchio e via Cella, ed anche nella viabilità comunale circostante. L’intero importo sarà finanziato dall’ordinanza numero 33 del 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo l’alluvione partono i lavori per mettere in sicurezza il Marano

