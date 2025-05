Dopo il ko con Sinner Gasquet annuncia il ritiro

Dopo la sconfitta contro Jannik Sinner al Roland Garros, Richard Gasquet annuncia il suo ritiro dal tennis professionistico. Con una carriera lunga e ricca di successi, il campione francese riceve un caloroso saluto dai tifosi durante la sua ultima partita sul Philippe-Chatrier.

AGI -  Richard Gasquet esce sconfitto in meno di due ore contro Jannik Sinner nella sua ultima partita da professionista. Il campione francese, che ha debuttato al Roland Garros a 16 anni del 2002 e ha giocato in 22 edizioni, riceve al termine della gara un grande applauso da parte dei tifosi sugli spalti del Philippe-Chatrier. E sul suo volto compare qualche lacrima. "Contro Richard avevo giocato lo scorso anno, sapevo che sarebbe stato difficile e sono contenti di essere al terzo turno", ha detto Sinner intervisto a fine partita sul campo. Quando Gasquet ha vinto la sua prima partita a Parigi, Sinner aveva un anno. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dopo il ko con Sinner, Gasquet annuncia il ritiro

