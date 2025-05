dopo gli scacchi i talebani proibiscono anche il biliardino

Dopo aver vietato gli scacchi, i Talebani ora proibiscono anche il biliardino nella provincia di Daikundi, ritenendo che le miniature dei giocatori possano essere considerate idoli, in contrasto con i principi islamici. Questa decisione si inserisce nel quadro delle restrizioni imposte dal gruppo sui passatempi e le attivitĂ ricreative nella regione.

AGI - I Talebani hanno vietato il calcio balilla nella provincia di Daikundi, secondo quanto riferito da fonti locali ad Afghanistan International. Il gruppo sostiene che le miniature dei giocatori nel gioco assomiglino a idoli, fatto che, a loro dire, è proibito dall'Islam. Alcune fonti hanno riferito che i Talebani hanno ordinato ai club di calcio balilla di rimuovere le teste delle miniature dei giocatori per continuare a giocare. La mancata osservanza di tale disposizione comporterĂ il divieto totale. I Talebani non hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito al divieto. Negli ultimi quattro anni, il governo talebano ha progressivamente limitato o vietato vari giochi e attivitĂ ricreative in Afghanistan.