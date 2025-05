Dopo Gaza la nuova sfida di Israele che rischia di infiammare ancora di più il Medio Oriente

Dopo gli eventi a Gaza, la nuova sfida di Israele con la costruzione di 22 insediamenti nella Cisgiordania rischia di aggravare ulteriormente le tensioni nel Medio Oriente, già instabile a causa del conflitto in corso. Questa decisione potrebbe infiammare ulteriormente la regione in un momento critico per la ricerca di un cessate il fuoco.

Il governo israeliano ha approvato la costruzione di 22 nuovi insediamenti ebraici nella Cisgiordania occupata, una decisione destinata a innescare ulteriori tensioni in un Medio Oriente già fortemente instabile a causa del conflitto di Gaza dove si sta cercando una intesa su un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Dopo Gaza la nuova sfida di Israele che rischia di infiammare (ancora di più) il Medio Oriente

Medio Oriente, tragedia umanitaria a Gaza. Rubio: “Siamo preoccupati” - La situazione a Gaza si aggrava drammaticamente, con 45 bambini uccisi in sole 24 ore, come denunciato dall'UNICEF. 🔗continua a leggere

