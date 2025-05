Dopo 11 anni Girls Code it Better il progetto che avvicina le studentesse alla tecnologia e alle carriere Stem fa un passo in avanti Con GCIB Step Up un team di ragazze ha applicato le competenze digitali a una realtà aziendale sviluppando il progetto di un assistente virtuale E il risultato le ha premiate

Dopo 11 anni di successo con il progetto Girls Code It Better, che avvicina le studentesse alle carriere STEM, nasce GCIB Step Up: un'iniziativa innovativa che vede un team di ragazze applicare le proprie competenze digitali nello sviluppo di un assistente virtuale, conquistando premi e riconoscimenti. Questa evoluzione rappresenta un passo in avanti concreto per promuovere l'empowerment femminile nel mondo della tecnologia.

«S ono state alcune ragazze che avevano partecipato a Girls Code it Better a chiederci uno step ulteriore: imparare ad applicare nella pratica quello che le tecnologie offrono. Così è nata l'esperienza innovativa di Girls Code it Better Step Up». Costanza Torrini, che ha ideato GCIB, ci racconta la novità di quest'anno scolastico che si sta concludendo: un progetto concreto su richiesta di un'azienda, che è piaciuto così tanto da essere stato adottato. Porcari (Cern): come la tecnologia quantistica rivoluzionerà il mondo X «GCIB, il più vasto progetto italiano per avvicinare le ragazze alle Stem, è nato 11 anni fa nelle scuole secondarie di primo grado grazie a di Officina Futuro Fondazione W-Group ETS.

