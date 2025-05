Donne sull’orlo di una crisi di nervi | ospiti e anticipazioni della puntata del 29 maggio

Scopri cosa succederà nella puntata del 29 maggio di *Donne sull’orlo di una crisi di nervi*, uno dei programmi più seguiti su Rai 3 dedicato alle tematiche femminili. Con interventi di ospiti e collegamenti internazionali, questa terza stagione offre un’analisi approfondita e coinvolgente dei temi più attuali per le donne di oggi.

La terza stagione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi si conferma come uno dei programmi più seguiti dedicati all’approfondimento delle tematiche legate al mondo femminile. In onda su Rai 3, ogni giovedì sera, il format propone un’analisi approfondita e variegata attraverso interventi di ospiti, opinionisti e collegamenti internazionali. La puntata del 29 maggio 2025 presenta un ricco parterre di protagonisti e rubriche che arricchiscono la trasmissione con contenuti di grande interesse. gli ospiti fissi e il conduttore. il ruolo del conduttore e le opinioniste. Alla guida dello show troviamo ancora una volta Piero Chiambretti, riconosciuto per il suo stile diretto e coinvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Donne sull’orlo di una crisi di nervi: ospiti e anticipazioni della puntata del 29 maggio

Donne sull’orlo di una crisi di nervi: ospiti ed editorialisti del programma di Piero Chiambretti - Questa sera, giovedì 15 maggio 2025, tornano su Rai 3 le irresistibili conversazioni di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", il programma di Piero Chiambretti. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Donne sull'orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti, stasera in tv: anticipazioni e ospiti; Donne sull'orlo di una crisi di nervi, stasera (giovedì 22 maggio) torna lo show di Piero Chiambretti: gli osp; Donne sull'orlo di una crisi di nervi; “Donne sull’orlo”, Piero Chiambretti e lo show che non varia mai. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Donne sull'orlo di una crisi di nervi, gli ospiti di stasera - "Donne sull'orlo di una crisi di nervi” stasera in tv, giovedì 29 maggio dalle 21.20 su Rai 3 torna con la terza puntata, con la conduzione di ... 🔗Scrive ilmessaggero.it

"Donne sull'orlo di una crisi di nervi" con Piero Chiambretti, stasera in tv: anticipazioni e ospiti - Nuovo appuntamento con "Donne sull'orlo di una crisi di nervi”, il programma irriverente condotto da Piero Chiambretti in onda oggi, giovedì 29 maggio dalle 21.20 su Rai 3. Anche in questa puntata, lo ... 🔗Secondo today.it

Donne sull'orlo di una crisi di nervi stasera in tv giovedì 29 maggio su Rai 3: ospiti e anticipazioni - Questa sera alle 21.20 su Rai 3 torna Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti. Ospiti della puntata Ilenia Pastorelli, Federica Angeli, don Stefano Stimamiglio, Patriz ... 🔗corrieredellumbria.it scrive