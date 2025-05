Donnarumma era un prodigio già a 8 anni | Aveva qualità fuori dal comune per la sua età L’Equipe

Gigio Donnarumma, già all'età di 8 anni, dimostrava qualità straordinarie per la sua giovane età, preannunciando un brillante futuro nel mondo del calcio. Dopo otto anni al Milan, dove esordì in Serie A a soli 16 anni, si affermò come uno dei talenti più promettenti, prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain. Dalla passione familiare alle prime luci della ribalta, la sua carriera è un esempio di talento precoce e dedizione.

Gigio Donnarumma, prima di passare al Psg, ha trascorso otto anni al Milan con l’esordio in Serie A a 16 anni. Ma già quando era piccolo e suo fratello Antonio era portiere dei rossoneri, si intravedeva un talento fuori dal comune. Donnarumma, il talento prodigio che diventò titolare a 16 anni con il Milan. L’Equipe scrive: Vicinissimo alla firma con l’Inter all’età di 14 anni, Gianluigi Donnarumma non avrebbe mai potuto indossare la maglia del Milan, cosa che sarebbe stata piuttosto atroce per i rossoneri, i primi ad aver individuato il suo talento grazie al fratello più grande, Antonio, arrivato al Milan nel 2004. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma era un prodigio già a 8 anni: «Aveva qualità fuori dal comune per la sua età» (L’Equipe)

