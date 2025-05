Donnarumma all’Inter | arriva l’annuncio prima della finale

Prima della finalissima di Champions League, arriva l'annuncio su Gianluigi Donnarumma: il portiere del PSG, ex Milan, potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza. Un elemento interessante e incerto in vista dello scontro epico tra Inter e PSG.

Il portiere ex Milan, che difenderà i pali del PSG nella finalissima di Champions League contro il club nerazzurro, potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza tra un anno con i parigini Si avvicina il grande appuntamento della finalissima di Champions League per l’ Inter, che sabato che cercherà di mettere in bacheca per la quarta volta nella propria storia l’ex Coppa dei Campioni. Gianluigi Donnarumma (LaPresse) – Calciomercato.it I nerazzurri contenderanno al Paris Saint-Germain la massima competizione europeo e un’osservato speciale nell’undici francese sarà ovviamente Gianluigi Donnarruma, per diverse stagioni in passato nemico nei derby del Meazza contro il Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Donnarumma all’Inter: arriva l’annuncio prima della finale

