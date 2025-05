Donna viene lasciata prima del matrimonio ma parte lo stesso per la luna di miele A sorpresa il padre malato la raggiunge | Non voglio che tu sia lì da sola’

Scopri la toccante storia di Tobi, una giovane americana del Nebraska che, dopo un matrimonio annullato all'ultimo minuto, decide di partire comunque per la sua luna di miele, sorprendendo tutti. Una vicenda che parla di coraggio, sorprese e di un gesto inaspettato del padre malato, deciso a non lasciarla sola in un momento così cruciale.

Tobi Elder, giovane americana del Nebraska, stava per sposarsi. Aveva investito i risparmi e un bonus aziendale per un matrimonio alle Hawaii, previsto per il 9 maggio. Ma a 36 ore dalle nozze, la relazione è finita. Il matrimonio è saltato, ma lei è partita comunque. Da sola. O almeno, così credeva. Durante il volo ha pianto per tutto il tempo. A raccontarlo è lei stessa, in un’intervista a People. “Era quasi comico”, ha detto Tobi. “Piangevo, e le hostess continuavano a portarmi snack e a chiedermi se andava tutto bene “. Poi, atterrata all’aeroporto delle Hawaii, le è arrivato un messaggio. Era suo padre, Robert, 68 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna viene lasciata prima del matrimonio, ma parte lo stesso per la luna di miele. A sorpresa il padre malato la raggiunge: “Non voglio che tu sia lì da sola’

