Donna uccisa a Legnano con 9 coltellate | fermato un operaio di 29 anni

Una donna di 35 anni, Vasilica Potincu, è stata uccisa a Legnano con 9 coltellate, e un operaio di 29 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine. I video di sorveglianza hanno permesso di identificare il presunto aggressore, seguito da un drammatico fatto di cronaca avvenuto alle porte di Milano.

Sarebbero stati i video di sorveglianza a permettere di identificare il presunto assassino di Vasilica Potincu, la escort di origini romene di 35 anni, trovata morta nell’appartamento preso in affitto a Legnano, alle porte di Milano, per ricevere i clienti. Sono le 22.20 di sabato scorso quando le telecamere inquadrano Andrea Mostoni mentre arriva in via Stelvio. E' a bordo della sua auto. Entra nel palazzo dove la donna organizza i suoi incontri. A mezzanotte e mezza esce. I filmati riprendono la sequenza. Un conta-targhe registra la sua vettura mentre lascia la cittadina lombarda. La localizzazione effettuata grazie al cellulare conferma orari e spostamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Donna uccisa a Legnano con 9 coltellate: fermato un operaio di 29 anni

